Santa Marinella, la delusione di mister Salipante "Una sconfitta ingiusta"

La sconfitta per 1-2 contro la Tolfa ha lasciato il segno nel Santa Marinella e nel suo allenatore Nicola Salipante, cordiale come sempre nel post-partita ai microfoni virtuali del club di Promozione laziale ma visibilmente deluso per il risultato. "Purtroppo e’ un risultato che ci condanna. Una sconfitta ingiusta perche’ secondo me il Santa Marinella meritava di piu’ nonostante avessimo di fronte una grande squadra con un organico importante. Eravamo passati in vantaggio meritatamente, nel finale di tempo abbiamo avuto l’occasione per raddoppiare, nel secondo tempo eravamo consapevoli che giocando controvento avremmo sofferto, abbiamo tenuto bene ripartendo nei momenti giusti e abbiamo sfiorato il raddoppio con Trebisondi. E’ arrivato poi il pareggio del Tolfa su calcio di rigore secondo me discutibilissimo. Nonostante cio’ non ci siamo disuniti sfiorando il raddoppio. Poi abbiamo subito un gol da trenta metri agevolato dal vento, con la palla che non so come, si e’ insaccata. Mi dispiace per i ragazzi che avevano disputato una partita di spessore di quantità e meritavano perlomeno di portare a casa il pareggio”.