Santa Marinella, in arrivo un attaccante ex Civitavecchia

Colpo in entrata del Santa Marinella, che annuncia l'attaccante esterno classe 1995 Giuseppe Tabarini. Il giocatore ha una lunga esperienza nei campionati laziali, con passaggi in Almas Roma, Civitavecchia, Polisportiva Cimini, Ladispoli e Monterotondo, quindi rappresentando un ingaggio di assoluto valore per il campionato di Promozione. Tabarini si è presentato così alla pagina ufficiale del club laziale. "Sono felicissimo di essere venuto qui a Santa Marinella che ritengo un club ambizioso . Mi hanno convinto grazie alla loro insistenza e questo mi onora. Mi metto a disposizione del mister per aiutare la squadra e il club nella sua voglia di crescere".