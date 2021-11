Santa Marinella, il commento di Salipante "Vinta una partita non facile"

Parla dopo la vittoria del Santa Marinella il tecnico della squadra laziale Nicola Salipante, soddisfatto di come i suoi hanno superato l'ostacolo Ronciglione United per 2-1. "Abbiamo vinto ma e'stata una partita tutt'altro che facile. Lo avevo preventivato perche' dopo due vittorie di fila ci poteva essere un calo di tensione e comunque andavi ad affrontare una squadra ultima in classifica e avevo molto paura di questo, infatti i miei timori si sono rivelati fondati. Detto questo siamo andati in vantaggio nei primi minuti con un colpo di testa sottomisura di Palmarucci, abbiamo raddoppiato con un gran gol di Pagliuca da fuori area e poi abbiamo preso a dieci minuti dalla fine del primo tempo un gol evitabilissimo: palla calciata dalla trequarti una spizzata di testa che ha ingannato il nostro portiere. Nella ripresa siamo rientrati impauriti, ho fatto cinque cambi, per dare un po' di vitalità. Abbiamo sbagliato tre o quattro ripartenze per fare il 3-1 con due o tre occasioni nitide e quindi la partita si e' trascinata cosi fino al 90+5. Abbiamo portato a casa la terza vittoria di fila, sono molto felice per i ragazzi perchè come ho detto prima non era facile confermarsi. Adesso lavoreremo con la testa piu' sgombra, guardando la classifica in modo leggermente piu' sereno".