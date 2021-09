Santa Marinella 1947 (calcio, Promozione) Il Santa Marinella parteciperà al campionato juniores

Il Santa Marinella 1947 si schiera sulla questione juniores. Dopo le voci che erano girate sulla mancata partecipazione del Santa Marinella al campionato juniores provinciali la società si è fatta sentire con un duro comunicato postato sulla loro pagina ufficiale di Facebook. La squadra non solo parteciperà al campionato juniores 2021/2022 della regione Lazio ma perseguirà per diffamazione chiunque abbia diffuso la notizia smentita con tanta forza dalla società stessa. Di seguito il comunicato. "Girano voci false prive di fondamento mandate in giro da persone inaffidabili riguardanti il fatto che il Santa Marinella non parteciperà al campionato juniores provinciale. TUTTO FALSO il Santa Marinella sta preparando la squadra con i nostri tecnici abilitati dalla federazione, che si allenerà e giocherà le partite di campionato allo Stadio Comunale di Santa Marinella . A differenza di molte altre società noi abbiamo la prima squadra in PROMOZIONE che puo' essere un opportunità per i piu' meritevoli di esordire nel secondo campionato regionale per importanza. Facciamo presente che come società ci consulteremo con il nostro studio legale di fiducia, una volta accertata la diffamazione per perseguire giuridicamente i colpevoli. Sempre e solo forza santa marinella juniores! C.D. asd santa marinella 1947".