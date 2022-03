Santa Maria delle Mole-Virtus Ardea 3-2: vittoria in rimonta per Serafini e compagni

Vittoria di carattere per il Santa Maria delle Mole che al Ferraris vince per tre a due contro una Virtus Ardea mai doma. I bovillensi si confermano nelle zone di alta classifica.

La partita

Al Ferraris a rompere l'equilibrio dopo pochi minuti sono gli ospiti con Cariello. I padroni di casa però pareggiano nel giro di qualche minuto grazie alla reti di Serafini in un ottimo momento di forma. La rimonta arriva grazie a due calci di rigori assegnati per due ingenuità (fra cui un fallo di mano) della difesa ardeatina. Dagli undici metri vanno Scardini prima e Liotti poi che non sbagliano. Nel finale la Virtus Ardea accorcia le distanze con Vona, sempre su calcio di rigore ma non c'è più tempo.

La classifica

Successo importante per il Santa Maria delle Mole che sale a quota 34 punti. Virtus Ardea ferma a 29.