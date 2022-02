Santa Maria delle Mole-Pescatori Ostia 2-0: Serafini rovina l'esordio di Albano

Il Santa Maria delle Mole batte in casa per due a zero la Pescatori Ostia nella sedicesima giornata del Girone C del campionato Promozione.

La partita

La Pescatori Ostia di Albano alla prima da allenatore con gli Squali crea e spreca tante occasioni da rete, quello che fa non fa il Santa Maria delle Mole. I padroni di casa infatti si portano a casa i tre punti grazie alla doppietta del classe 2000 Alessio Serafini.

La classifica

Il Santa Maria delle Mole sale a quota 25 punti e si prende il quinto posto in classifica. La Pescatori Ostia si ferma a quota 19.