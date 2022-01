L'Ostiantica pareggia in rimonta contro il Santa Maria delle Mole

Pareggio per due a due, in rimonta per l'Ostiantica sul campo del Santa Maria delle Mole nella 15esima giornata del Girone C.

La partita

Il primo tempo è tutto di marca dei padroni di casa. Il Santa Maria delle Mole sblocca la partita al 22esimo con De Santis. Al 36esima la formazione di casa trova il raddoppio con Scardini. Nella ripresa però arriva la rimonta dell'Ostiantica. Fabio al 49esimo e Franci al 60esimo rimettono la partita in parità. Il risultato non cambia più fino al triplice fischio.

La classifica

Il Santa Maria delle Mole, 19 punti, conserva con questo pareggìo un punto di vantaggio proprio sull'Ostiantica, 18.