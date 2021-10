Vittoria in rimonta per il Santa Maria delle Mole

Il Santa Maria delle Mole piega in rimonta per 3 a 1 il Monte Mario.

La partita

In casa il Santa Maria va sotto nel punteggio. Infatti sblocca la partita in Monte Mario grazie al gol di De Angelis. La rete del vantaggio ospite però è soltato un'illusione. I padroni di casa ribaltano il risultato con tre reti. Nel primo tempo pareggia i conti il gol di Fabio Matteo al 37esimo ma è nella ripresa che il Santa Maria effettua la rimonta. Al 73esimo la rete del vantaggio del Santa Maria lo firma Liotti mentre è il gol di Serafini al 90esimo a chiudere definitivamente l'incontro.

La classifica

Questa vittoria proietta il Santa Maria delle Mole al secondo posto in classifica nel girone C con 9 punti. Il Monte Mario resta ultimo in graduatoria a zero punti.