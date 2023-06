Sant'Angelo Romano, una volpe al Fiorentini

Il Fiorentini è la casa del Sant'Angelo Romano, squadra militante nella promozione del Lazio e che ha terminato la scorsa stagione al secondo posto nel Girone B alle spalle dell'Amatrice.

Il campo nella mattinata di oggi, mercoledì 14 giugno, è stato teatro non solo di calcio ma di un episodio alquanto particolare. Infatti arrivato al Fiorentini il presidente del Sant'Angelo Romano ha trovato incastrata in una delle reti delle porte una volpe. L'animale, in ottime condizioni è stato salvato e liberato nei prati vicini al campo.

"È stato bellissimo vedere un animale selvatico che alla fine aveva lo sguardo di chi ci voleva ringraziare....Al Fiorentini si accostano benissimo natura e sport" dichiara la società protagonista del salvataggio.