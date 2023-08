Sant'Angelo Romano, porta blindata con Francabandiera

Colpo da novanta per il Sant'Angelo Romano. La formazione arancio-rossa ha infatti bilndato la porta con l'acquisto del portiere Tomascy Francabandiera.

Estremo difensore classe 1998, Francabandiera è stato fra i protagonisti della salvezza del Tor Lupara nella scorsa stagione. Portiere che da sicurezza a tutto il reparto, il numero uno è un profilo importante con esperienze di spessore in campionati di categorie superiori. Fra queste le esperienze al Monterosi, Avezzano, Flaminia, Tivoli e Civitavecchia prima del Tor Lupara.

Questo l'annuncio del club: " Il regalo di ferragosto per tutti quelli che hanno a cuore le sorti del Sar è l'annuncio ufficiale dell' avvenuto accordo con il portiere Tomascy Francabandiera. Facciamo un grandissimo in bocca al lupo per una stagione super".