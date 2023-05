Sant'Angelo Romano-Bf Sport 4-0: poker e secondo posto per mister Lucani

Il Sant'Angelo Romano chiude la sua stagione nel Girone B del campionato Promozione infliggendo un netto e rotondo quattro a zero ai danni della Bf Sport.

La cronaca

Partita che poco aveva da dire per il Sant'Angelo Romano e che tanto significava invece per gli ospiti, ma i ragazzi di mister Lucani hanno sin dalle prime preso il comando del match. In rete per i padroni di casa che Cecchini che chiude il suo campionato con ben 19 reti all'attivo. In gol anche Stefani, Burini e De Dominicis.

La classifica

Il Sant'Angelo Romano termina il suo campionato al secondo posto della classifica, alle spalle soltanto dell'Amatrice campione. Per il Bf Sport niente salvezza diretta, i gialloneri dovranno sfidare il Valle del Peschiera ai play out.