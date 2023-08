Sant'Angelo Romano: acquisti e conferme per la prossima stagione

Tantissime conferme per il Sant'Angelo Romano che nella scorsa stagione ha conquistato il secondo posto del Girone B alle spalle dell'Amatrice.

Al Fiorentini si vedranno ancora Cecchini, il capocannoniere con 19 gol del Girone B dello scorso anno, Alfonsetti (classe 2000) e 14 gol nella passata stagione, Stefani, Timperi (8 assist e 4 gol), Cimaglia (2002), De Dominicis, Mostacci (2003), Restante (2003) al suo quarto anno consecutivo al Sant'Angelo Romano e Testa (2003).

Fra i nuovi arrivati in arancio-rosso invece ci sono il difensore classe 2001 Leonardo Fratini ex Vicovaro e Tivoli e il difensore Enrico Oliva ex Tor Lupara.