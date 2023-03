Sant'Angelo Romano, Alfonsetti: "Contento della vittoria e della doppietta. Contro l'Amatrice con fiducia"

Il Sant’Angelo Romano ha battuto per 4 a 0 in trasferta il Nomentum nella ventunesima giornata del Girone B del campionato Promozione. Una vittoria importante che proietta la formazione di mister Lucani a -5 dalla vetta occupata dal Settebagni e a -4 dall’Amatrice seconda. MVP della partita Eloy Alfonsetti autore di una doppietta e scelto da RomaToday come miglior giocatore dell’ultima giornata del Girone B.

Attaccante classe 2000 Alfonsetti ha parlato così in esclusiva a RomaToday della vittoria contro il Nomentum: “Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Il Nomentum è una squadra ostica ma siamo andati sul loro campo consapevoli che dovevamo portare a casa i tre punti, non solo per rimanere attaccati alla vetta ma soprattutto per tenere alto il morale per la sfida contro l’Amatrice”.

Domenica prossima infatti il Sant’Angelo Romano attende in casa l’Amatrice (2-2 risultato dell’andata, ndr) in un vero e proprio scontro diretto d’alta classifica: “L’Amatrice a mio parere è la squadra migliore del campionato, ma siamo fiduciosi per domenica. Loro non hanno mai perso in trasferta e questo per noi è uno stimolo in più per far bene”.

Alfonsetti al primo anno in Promozione ha messo a segno 7 gol e nel mirino c’è la doppia cifra. Intanto contro il Nomentum è arrivata una doppietta: “Il primo gol è arrivato su assist del capitano che mette palla dietro e mi trova sul primo palo, io calcio e il portiere non riesce a trattenere. Il secondo è stato invece un colpo di testa, sul cross di Timperi mi sono fatto trovare sul secondo palo ho saltato più in alto di tutti e ho incrociato il pallone sul secondo palo. Sono molto contento della partita e della doppietta, pensa che avevo detto al capitano di non sentirmi nemmeno al 100%”.

La squadra ha cambiato molto ad inizio stagione e gli obiettivi con i buoni risultati sono cambiati: “Ad inizio stagione eravamo discontinui. Molti volti nuovi, io compreso, ci dovevamo conoscere. Poi da dicembre abbiamo cominciato a scalare la classifica, fatto vittorie e punti pesanti e abbiamo iniziato a sognare in grande. Finire il campionato fra le prime tre non è facile ma adesso siamo lì e la classifica ci concede la possibilità di lottare per il primo posto e per l’Eccellenza”.

In conclusione Alfonsetti ci rivela il suo idolo: “Io sono cresciuto e ho visto crescere Cristiano Ronaldo. Ho visto il CR7 degli anni migliori e diventare un campione. È e resterà per sempre il mio idolo”.