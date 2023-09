Sanpolese: annunciati cinque nuovi acquisti

Prima di partire per la seconda giornata del girone B del campionato Promozione, la Sanpolese ha annunciato cinque nuovi acquisti che rinforzano la formazione di mister Palumbo uscita sconfitta all'esordio contro l'Atletico Lodigiani.

Il primo è Jacopo Dariozzi, duttile esterno mancino adattabile sia come terzino in una difesa a 4 che esterno in un centrocampo a 5. Classe 2003 arriva dallo Zena Montecelio. Sulla destra arriva dal Tor Lupara dove ha lavorato con mister Palumbo, Stefano Alberghini classe 1994.

Più giovane è Flavio Giuliano Falcioni, centrocampsista classe 2005. Il giocatore arriva in prestito dall'Aurelia Antica Aurelio dopo aver militato l'anno passato con la categoria Elite del Savio. Il giovane sarà supportato da Gianluca Visconti, classe 1992, centrocampista abile in fase di costruzione ma anche interdizione che si è fatto apprezzare con le maglie della Nova 7, Villa Adriana e Estense Tivoli.

Esperienza in difesa con l'arivo di Massimo Zucchelli. Difensore classe 1994 ha esperienze in squadre importanti come il Tor Tre Teste e il Tor di Quinto. Nella stagione 2022/2023 è stato inserito nella top 11 della Lega A di calcio a 8.