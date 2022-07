"San Paulo la Joya" il murale dedicato a Dybala

Oggi è arrivata l'ufficialità di Dybala alla Roma e già non mancano gli omaggi al campione argentino nella Capitale. Lo street artist Anonimo 74 ha infatti ralizzato un murale in dedica al nuovo calciatore giallorosso.

Il murale

Il murale di Dybala si trova a Rione Monti precisamente in via dei Ciancaleoni, sullo stesso muro di un'altra opera di Anonimo 74 "Il No War Games" raffigurante due giovani Putin e Biden.

Dybala nel murale dell'artista romano indossa i panni di un moderno san Paulo vestito di giallorosso e col pallone in mano. Stesso stile del "San Josè", ovviamente Mourinho, sempre opera di Anonimo 74. "Dybala mi è sempre piaciuto - racconta a RomaToday l'artista - "è un grande acquisto mi ricorda quello di Batistuta. Mi sembra un giocatore pulito, dedito al lavoro, un ragazzo corretto che nonostante avesse davanti Ronaldo non si è mai lamentato. Mediaticamente in Argentina è ai livelli di Messi."

L'opera che sfiora i 7 metri di altezza sarà rifinita nelle prossime ore: "Alto tre metri per due, attaccato a due metri, sfioriamo i 7 metri totali. Devo ancora rifinirlo nella parte alta. Non mi piace molto l'utilizzo dello spray, il cartaceo una volta fatto resta là":

La scelta di San Paulo è stata naturale, in continuità con quella di San Josè, ma anche dei candidati sindaci di Roma: "L'altro tipo di street art non mi piaceva. La Vespa mi ricorda la Dolce Vita, un'idea un pò passata. Quello di Mou ha portato bene visto che ha vinto un trofeo, speriamo porti fortuna anche questo".

L'artista

Anonimo 74. romano e romanista (a 4 anni la sua prima volta all'Olimpico) è uno street artist per passione per divertimento e ha portato la sua creativita artistica da Londra dove ha vissuto diversi anni. Fra le sue opere più famose ricordiamo, San Mourinho, i 4 candidati sindaci di Roma, Biden e Putin, il grande Mario Brega con le sue olive greche a quello alla Sora Lella, altra mitica figura del panorama cinematografico romano e non solo.