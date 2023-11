San Marino-Res Roma 1-3: Super Nagni, altra vittoria per romane

La Res Roma ha vinto per tre a uno contro il San Marino nella nona giornata del campionato di Serie B. Le romane vincono lo scontro diretto per la salvezza, dando continuità alla vittoria della scorsa giornata contro il Ravenna. Dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo, le capitoline subiscono il pareggio ma reagiscono e trovano il nuovo sorpasso chiudendo i conti nel recupero. Tre punti pesanti per le ragazze di Galletti in cui spicca la prestazione di Nagni che trova un gol e che gioca una grande partita.

San Marino-Res Roma, la cronaca

La Res trova il gol sull'ultimo pallone del primo tempo: Nagni su punizione colpisce la traversa e sul pallone vagante arriva Ianazzo che non sbaglia e manda la Res all'intervallo avanti di un gol. Dopo aver sfiorato a più riprese il raddoppio, la Res subisce il pareggio. Al 72esimo l'arbitro assegna un calcio di rigore al San Marino per un fallo di mano in area di rigore romana. Dagli undici metri si presenta Barbieri che non sbaglia. Al 74esimo Petrova lancia in profondità Nagni, che scappa sul filo del fuorigioco e davanti al portiere non sbaglia calciando sotto la traversa. Nel recupero arriva il tris di Duchnowska che di testa da pochi passi chiude l'incontro.