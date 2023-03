San Marino-Lazio Women 0-3: vittoria biancoceleste targata Moraca

La Lazio Women vince per tre a zero in trasferta sul campo del San Marino la 19esima giornata del campionato di Serie B. Vittoria netta e schiacciante delle biancocelesti trascinate dalla doppietta di Moraca e dal gol di Castiello. Solo buone notizie per mister Catini che ritrova pure Visentin in campo dopo il lungo infortunio e che allunga sul Napoli fermato sul pareggio e mantiene i tre punti di vantaggio sul Cittadella.

San Marino-Lazio Women, la cronaca

La partita si sblocca al 31esimo con uno splendido calcio di punizione di Moraca. Le biancocelesti chiudono così in vantaggio il primo tempo. Ad inizio ripresa prima Guidi e poi il palo negano il gol del pareggio alle padrone di casa. Scampato il pericolo al 70esimo la Lazio raddoppia con un tiro-cross di Castiello che beffa l'estremo difensore. Tre minuti più tardi Moraca chiude la partita con un bel tiro al volo che vale il 3 a 0. All'80esimo altro legno, una traversa, colpita dal San Marino. Traversa colpita pure da Fuhlendorff poco dopo, con Visentin che va vicina al gol.

Tabellino

San Marino: Montanari, Marenco, Micciarelli, Baldini (58' Tamburini), Bertolotti (78' Accornero), Menin, Larenza, Brambilla (71' Bolognini), Ladu (78' Zito), Marengoni (58' Papaleo), Barbieri. All.:Domenichetti

Lazio (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio (78' Palombi), Kakampouki, Varriale, Toniolo (81' Giuliano); Castiello, Eriksen, Colombo; Moraca (81' Visentin); Chatzinikolaou (58' Condon), Fuhlendorff. All.: Catini

Marcatrici: 31', 73' Moraca (L), 70' Castiello (L)

Arbitro: Migliorini