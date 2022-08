Maccioni è un nuovo giocatore dell'Amatrice

Colpo per il centrocampo da parte dell'Amatrice che ha annunciato l'acquisto del centrocampista Samuele Maccioni.

Chi è

Centrocampista classe 1998, Maccioni ha esperienza in serie superiori alla Promozione. In passato ha vestito le maglie under 19 di Latina e Frosinone, poi ha giocato in Serie C col Catania e in D con Acireale e Borgosesia. In Eccellenza ha militato con la Virtus Cupello.

Le parole di Maccioni

Queste le sue prime parole da giocatore dell'Amatrice: "Dopo l'incidente che mi ha tenuto lontano dal campo per un anno, il grande progetto che sta mettendo in campo l'Amatrice Calcio mi ha motivato ancora di più nella scelta. Ho tanta voglia di ripartire, di mettermi in gioco e la fiducia che mi ha dato la società è sicuramente una spinta ulteriore per iniziare questa stagione".

Soddisfatto il ds dell'Amatrice Di Loreto che dichiara: "Samuele è un combattente e un giocatore che ad Amatrice riuscirà a dare il suo prezioso contributo. Sono contento che abbia accettato questa sfida e certo che la squadra che stiamo costruendo è fatta prima di tutto da uomini prima che da giocatori".