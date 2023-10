Sampdoria-Roma Femminile 0-5: manita giallorossa, eurogol di Linari

La Roma Femminile vince per cinque a zero in casa della Sampdoria. Risultato largo ma che non rispecchia appieno tutti i novanta minuti. Infatti nel primo tempo la partita è bellissima, con le blucerchiate che colpiscono pure due legni ma la Roma chiude avanti grazie ad un super gol di Linari. Nella ripresa la musica cambia, Spugna ridisegna la squadra e le giallorosse iniziano a dominare e travolgere le genovesi. Al tabellino si aggiungono anche Giacinti (doppietta) e Viens. Roma a punteggio pieno dopo cinque partite e dopo la sosta lo scontro diretto, in trasferta contro la Juventus.

Sampdoria-Roma, la cronaca

Squillo Roma all’11esimo Giugliano si inserisce e di testa colpisce il palo. Al minuto 22 doppia occasione per le liguri che colpiscono la traversa prima con Olivero e poi Giordano impegna Ceasar dalla distanza. Al 34esimo è ancora l’estremo difensore giallorosso ad opporsi alla grande a Taty, l’attaccante poi al 40esimo da pochi metri colpisce la traversa. In mezzo una super parata di Zampieri su Giacinti. Nel finale di tempo fa tutto Linari: prima salva sulla linea su un colpo di testa di Scahtzer e nel recupero con un missile mancino che si spegne all’angolino trova il vantaggio romanista. Al 59esimo il raddoppio giallorosso: Giacinti controlla e lancia nello spazio Viens che a tu per tu con Tampieri non sbaglia. Al 62esimo pasticcio della difesa doriana con Giacinti che si invola a tutta per tu col portiere e non sbaglia. Al 66esimo poker romanista sempre con Giacinti stavolta su assist di Viens. Al 77esimo Battelani su punizione va vicina al gol, bravissima Ceasar a respingere. Al 90esimo rigore per la Roma per fallo di Tampieri su Viens. Dal dischetto va Linari che non sbaglia.

Tabellino e pagelle

Sampdoria (4-3-2-1): Tampieri 5,5; De Rita 6, Benoit 4 (dal 67’ Heroum), Re 5,5, Olivero 5,5; Schatzer 6, Huchet 6, Giordano 5,5 (dal 91’ Rosignoli s.v.); Battelani 6,5(dall’87’ Marenco s.v.), Cuschieri 5 (dal 67’ Bragonzi 5,5); Taty 6,5 (dall’87’ Soondegaard s.v.). All.: Mango 5

Roma (4-2-3-1): Ceasar 7; Bartoli 6, Minami 6, Linari 8,5, Aigbogun 5,5 (dal 60’ Di Guglielmo 6); Greggi 5,5 (dal 61’ Feiersinger 6), Kumagai 6; Haavi 6 (dall’84’ Latorre s.v.), Giugliano 6 (dal 69’ Tomaselli 6), Viens 8; Giacinti 8,5 (dal 69’ Kramzar 6). All.: Spugna 7

Marcatrici: 45’+2 , 90’+1 Linari (R), 59’ Viens (R), 62’, 66’ Giacinti (R)

Ammonite: Re (S), Benoit (S), Battelani (S); Greggi (R), Giacinti (R)

Arbitro: Maccarini

Le top e flop giallorosse

Giacinti 8,5: Due gol e un assist. Prestazione sontuosa della bomber della Roma. Indispensabile.

Linari 8,5: Salva sulla linea l’ipotetico svantaggio, poi si inventa un eurogol che porta avanti le giallorosse. Nel recupero segna la sua doppietta su rigore.

Ceasar 7: Si riprende la titolarità e salva la Roma nel momento più diffiicile con ottimi interventi.

Greggi 5,5: Oggi insolitamente poco brillante.