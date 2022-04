Sampdoria-Roma 0-1: a Marassi basta un lampo di Mkhitaryan. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma passa a Marassi battendo per uno a zero la Sampdoria. La squadra di Mourinho si porta a casa l’intera posta in palio col minimo sforzo conquistando il decimo risultato utile consecutivo in Serie A. Bene la Roma nel primo tempo in cui crea qualche pericolo alla retroguardia doriana, fra cui il gol vittoria di Mkhitaryan, sfruttando le corsie esterne con Zalewski e Karsdorp propositivi. Nella ripresa la squadra giallorossa entra in modalità gestione e non si fa mai vedere dalle parti di Audero, lasciando un possesso palla sterile alla formazione di Giampaolo che non crea pericoli a Rui Patricio. Aspettando Juventus-Inter, la Roma va a -5 dal quarto posto.

Sampdoria-Roma, la cronaca

Prima occasione targata Samp al 20esimo. Caputo riceve al limite dell’area di rigore ma il suo destro è ben bloccato da Rui Patricio. Al 27esimo la Roma passa in vantaggio al termine di una bella azione con 20 tocchi degli uomini di Mou. Zalewski sulla sinistra riceve da Pellegrini e mette un pallone in mezzo che Thorsby nell’anticipare Abraham fa arrivare fra i piedi di Mkhitaryan che da pochi passi non sbaglia. Al 66esimo si fa vedere la Samp con Sabiri che controlla un cross dalla sinistra ma col mancino non impensierisce Rui Patricio.

Tabellino e pagelle

Sampdoria (4-3-2-1): Audero 6; Bereszynski 5, Colley 6, Ferrari 5,5 (dal 91’ Yoshida s.v.), Murru 5,5 (dal 60’ Augello 6); Candreva 5, Rincon 5,5 (dal 60’ Vieira 6), Thorsby 5 (dal 73’ Trimboli 6); Sabiri 6, Sensi 5 (dal 46’ Quagliarella 5,5); Caputo 5. All.: Giampaolo 4,5.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6, Ibanez 5,5; Karsdorp 6,5, Cristante 6, Oliveira 6 (dal 93’ Kumbulla s.v.), Zalewski 6,5 (dall’81’ Vina s.v. ); Pellegrini 6 (dal 93’ Bove s.v.), Mkhitaryan 6,5; Abraham 5,5 (dall’81’ Shomurodov s.v.). All.: Mourinho 6.

Marcatori: 27’ Mkhitaryan (R)

Ammoniti: Ibanez (R), Oliveira (R), Pellegrini (R); Bereszynski (S), Sabiri (S)

Arbitro: Manganiello

I top e flop giallorossi

Mkhitaryan 6,5: Non una partita brillante dell’armeno che ha però il merito di trovarsi al posto giusto al momento giusto in occasione del gol.

Zalewski 6,5: Uno dei migliori della Roma. È lui che propizia il gol di Mkhitaryan.

Abraham 5,5: Mou non soddisfatto lo toglie dalla mischia. Pochi palloni toccati, nella ripresa il suo apporto alla squadra è nullo.

Ibanez 5,5: Il meno puntuale della difesa romanista. Rischia il secondo giallo nel finale.