Sampdoria-Roma 0-1: a Marassi decide Pellegrini su rigore. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma vince a Marassi per uno a zero grazie alle prima rete in campionato di Lorenzo Pellegrini. Il gol vittoria del capitano giallorosso arriva ad inizio partita su calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di Ferrari. Da quel momento la Roma fa la sua partita attenta in difesa, dove non concede nulla alla Sampdoria per novanta minuti e prova a pungere in contropiede. Giallorossi pericolosi nella ripresa con Belotti e Zaniolo. Bene Camara, da oliare l'intesa fra Belotti e Abraham, ancora a secco di reti. Successo importante per la Roma che sale a quota 22 punti, superando la Lazio e l'Udinese.

Sampdoria-Roma, la cronaca

Al settimo Di Bello dopo revisione al Var assegna un calcio di rigore alla Roma per fallo di mano di Ferrari su cross di Abraham. Da dischetto va Pellegrini che non sbaglia. La Samp risponde con un destro di Rincon telefonato per Rui Patricio. Al 55esimo Abraham lancia nello spazio Belotti ma il destro del Gallo è ben respinto da Audero. Zaniolo appena entrata col destro lanciato da Zalewski trova l’ottima risposta di Audero. Al 76esimo ancora il 22 giallorosso recupera palla e si presenta davanti ad Audero ma col destro chiude troppo calciando fuori.

Tabellino e pagelle

Sampdoria (4-2-3-1): Audero 6,5; Bereszynski 5,5, Ferrari 5, Colley 5, Augello 5,5 (dal 46’ Murru 5,5); Villar 5,5, Rincon 5,5 (dal 59’ Verre 5,5); Leris 5,5 (dal 46’ Pussetto 5,5), Gabbiadini 5,5 (dal 59’ Quagliarella 6), Djuricic 5,5 (dal 75’ Sabiri 6); Caputo 5. All.: Stankovic 5,5

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 7, Smalling 7, Ibanez 7; Zalewski 6,5 (dall’84’ Karsdorp s.v.), Camara 6,5 (dal 69’ Matic 6), Cristante 6,5, Pellegrini 7, El Shaarawy 5,5 (dal 74’ Spinazzola 6); Belotti 6 (dall’84’ Bove s.v.), Abraham 6,5 (dal 69’ Zaniolo 6,5). All.: Mourinho 6,5

Marcatori: 9’ Pellegrini (R)

Ammoniti: Rincon (S), Verre (S), Pussetto (S), Colley (S); Ibanez (R), Pellegrini (R), Zaniolo (R)

Arbitro: Di Bello

I top e flop giallorossi

Pellegrini 7: L'uomo di qualità della Roma. Il capitano si incarica dopo l'errore di Empoli di calciare un rigore pesantissimo e non sbaglia.

Smalling 7: Partita perfetta del leader della difesa romanista. Un'altra super prestazione.

Mancini 7: Prestazione di livello del centrale romanista. Bravo anche a proporsi in avanti.

El Shaarawy 5,5: Impreciso davanti e pericolosamente traballante in fase difensiva.