Sampdoria-Roma: dove vedere la partita in tv e in streaming

Domenica 3 aprile alle ore 18:00 la Roma sarà impegnata in trasferta a Marassi contro la Sampdoria per la trentunesima giornata di Serie A. In liguria, Mou dovrà fare a meno di Nicolò Zaniolo.

Sampdoria-Roma, le ultime di formazione

Guai fisici per Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso è stato vittima di un problema muscolare e per questo molto difficilmente prenderà parte alla sfida di Marassi. Per lui era comunque prevista un'iniziale panchina come nel Derby vinto. Mou è pronto a riproporre il modulo col doppio trequartista Mkhitaryan-Pellegrini alle spalle di Tammy Abraham. A centrocampo diga formata da Sergio Oliveira e Cristante, con Karsdorp e Zalewski sulle corsie esterne. In difesa Smalling, Mancini e Ibanez (favorito su Kumbulla) davanti a Rui Patricio.

Anche Giampaolo è orientato al modulo col doppio trequartista. Infatti Sensi e Sabiri agiranno alle spalle dell'unica punta Caputo. Iniziale panchina per Fabio Quagliarella. A centrocampo ci sarà l'ex Lazio, Antonio Candreva. In porta confermato Audero.

Sampdoria-Roma, le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Murru; Rincon, Candreva, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo. All.: Giampaolo.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

Sampdoria-Roma, dove vederla

La partita fra Sampdoria e Roma sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. La sfida di Marassi sarà visibile tramite app Dazn direttamente su smart tv oppure collegando al televisore una console PlayStation o Xbox, un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o il TIMVISION BOX. Sampdoria-Roma sarà anche fruibile tramite sito Dazn o app su dispositivi mobili quali smartphone, tablet o pc.