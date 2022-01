Sampdoria-Lazio Women 2-1: Le Franc non evita l'undicesima sconfitta per le biancocelesti

La Lazio si arrende per 2 a 1 anche contro la Sampdoria. Il gol di Le Franc nel finale non evita alle ragazze di Catini l'undicesima sconfitta in dodici partite. Lazio Women penultima in classifica con tre punti.

Sampdoria-Lazio, la cronaca della partita

La Sampdoria passa subito in vantaggio con una splendida punizione di Spinelli che sbatte sulla traversa e poi entre in porta. La rispota della Lazio è su un colpo di testa di Foerdos ma il pallone termina fuori. Nella ripresa Ohrstrom si supera e nega il gol a Helmvall. Poco dopo però il portiere nulla può al gol di Seghir. Nel finale arriva il gol di Le Franc che però non salva la Lazio.

Tabellino

Sampdoria (4-3-3): Tampieri; Bursi (dal 68' Rizza), Auvinen, Spinelli, Boglioni (dal 58' Battelani); Fallico, Wagner, Giordano (dal 68' Novellino); Tarenzi (dal 75' Berti), Seghir, Helmvall (dal 58' Martinovic). All.: Cincotta.

Lazio Women (4-2-3-1): Ohrstrom; Pittaccio, Foerdos, Falloni, Vigliucci; Ferrandi (dal 62' Di Giammarino), Castiello; Heroum, Cuschieri (dal 74' Le Franc), Fridlund; Chukwudi (dal 46' Labate). All.: Catini.

Marcatrici: 4' Spinelli (S), 54' Seghir (S); 88' Le Franc (L)

Ammonite: Seghir (S); Heroum (L), Ohrstrom (L)