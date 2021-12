Sampdoria-Lazio: dove vedere la partita in tv e in streaming

Domenica 5 dicembre alle ore 18 la Lazio sarà in scena a Marassi contro la Sampdoria per la 16esima giornata di Serie A. Dopo l'umiliante sconfitta contro il Napoli e il pareggio beffardo al 99esimo contro l'Udinese, Sarri pensa a qualche cambio di formazione per tornare alla vittoria che manca da tre turni.

Sampdoria-Lazio, le ultime di formazione

Per la trasferta di Genova, Sarri non avrà a disposizione Patric espulso contro l'Udinese. Fortunatamente per il tecnico toscano però torna disponibile Luiz Felipe, che ha scontato il suo turno di squalifica. Insieme al brasiliano in difesa ci saranno sicuramente Acerbi e Hysaj, mentre l'ultimo posto è una sfida fra Marusic e Lazzari (favorito visto che il montenegrino è da poco tornato negativo al Covid). A centrocampo potrebbe tirare il fiato Luis Alberto, al suo posto pronto Basic entrato bene nell'infrasettimanale. Leiva sfida Cataldi per la regia, mentre è intoccabile Milinkovic-Savic. In attacco Immobile, Pedro e uno fra Felipe Anderson, appannato, e Zaccagni. In porta, nonostante le critiche e il successivo sfogo su Instagram, ci sarà Reina.

D'Aversa contro la Lazio ha un solo e vero dubbio: chi in attacco con Caputo fra Quagliarella (favorito) e Gabbiadini. In difesa non ci sarà Colley squalificato, ci sarà Yoshida. A centrocampo il grande ex Antonio Candreva (192 presenze e 45 gol in maglia biancoceleste).

Sampdoria-Lazio, le probabili formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Augello; Ekdal, Verre, Thorsby, Candreva; Caputo, Quagliarella. All.: D'Aversa.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Basic; Pedro, Zaccagni, Immobile. All.: Sarri.

Sampdoria-Lazio, dove vederla

Sampdoria-Lazio sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati per assistere alla partite del Ferraris dovranno scaricare l'App Dazn e collegarsi su su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation o Xbox, utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure collegare il TIMVISION Box alla tv.