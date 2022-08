Sampdoria-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita

La Lazio dopo la bella vittoria contro l'Inter, scende in campo mercoledì 31 agosto alle ore 18:30 a Marassi contro la Sampdoria. I biancocelesti arrivano al turno infrasettimanale in testa al campionato con 7 punti (insieme ad altre 5 squadre fra cui la Roma impegnata col Monza) e sfidano una Sampdoria ferma a 1 punto e alla ricerca del primo gol in campionato.

Sampdoria-Lazio, le ultime di formazione

Sarri è orientato a confermare per dieci undicesimi la formazione che ha battuto l'Inter nella scorsa giornata. L'unico cambio dovrebbe riguardare il centrocampo con Luis Alberto pronto dopo il gol capolavoro ai nerazzurri a partire da titolare per la prima volta in questa stagione. Panchina dunque per Basic e Vecino. A completare il centrocampo ci saranno Cataldi (in vantaggio su Marcos Antonio) e Milinkovic-Savic. Pedro l'altro giocatore che ha sbloccato la partita contro l'ex Inzaghi rischia il forfait. Lo spagnolo infatti ha accusato ancora un problema alla caviglia ed è a serio rischia per la trasferta di Genova. In attacco dunque spazio a Zaccagni e Felipe Anderson a supporto di Immobile. In difesa i soliti noti con Lazzari e Marusic terzini e al centro il tandem Patric-Romagnoli. In porta conferma per Provedel, panchina per Maximiano.

La Sampdoria di Giampaolo è alla ricerca di gol e punti. Nei blucerchiati si riprendono una maglia da titolare Bereszynski e Vieira. In panchina l'ex Roma Villar, così come Quagliarella e Gabbiadini.

Sampdoria-Lazio, le probabili formazioni

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All.: Giampaolo

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Cataldi, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri

Sampdoria-Lazio, dove vedere la partita

La partita fra Sampdoria e Lazio sarà trasmessa sia da Sky che da Dazn. Per quanto riguarda Dazn per vedere la sfida di Marassi sarà necessario scaricare l'app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a a console PlayStation 4/5 o Xbox, al TIMVISION BOX, dispositivo Amazon Fire TV Stick oppure Google Chromecast. Il match fra Mourinho e Stroppa sarà visibile anche su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.

Gli abbonati Sky invece potranno vedere la sfida fra blucerchiati e biancocelesti sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. La partita sarà visibile anche su SkyGo il servizio streaming di Sky. Valida anche l'alternativa offerta da Now.