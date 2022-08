Sampdoria-Lazio 1-1: Pareggio amaro per Sarri, Gabbiadini segna nel recupero. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio pareggia 1 a 1 in casa della Sampdoria. Pareggio amaro per la Lazio che controlla la partita per 90 minuti dopo averla sbloccata col solito Immobile su assist illuminante di Milinkovic-Savic (tacco volante). Nel secondo tempo in vantaggio la Lazio entra in modalità gestione, in maniera esagerata, facendo un possesso palla sterile. I cambi non danno lo sprint giusto e la Sampdoria resta in partita fino alla fine. E infatti nel recupero arriva la beffa per Sarri che pregustava i tre punti col pareggio di Gabbiadini.

Sampdoria-Lazio, la cronaca

La prima occasione è per la Lazio con un diagonale di Felipe Anderson ben deviato in corner da Audero. Al 14esimo si ripete il duello fra il brasiliano e il portiere doriano che ancora una volta devia in angolo con un bell’intervento plastico un tiro dell’attaccante. Al 21esimo la Lazio passa in vantaggio col solito Ciro Immobile. Merito del gol laziale è però di Milinkovic-Savic che col tacco ha lanciato nello spazio il capitano biancoceleste. Al 25esimo Lazio a centimetri dal raddoppio: Romagnoli serve Zaccagni che si fa murare il tiro da Audero, sulla respinta del portiere arriva Immobile che calcia a botta sicura trovando il palo. Al 40esimo grande occasione Samp: Quagliarella calcia in maniera pericolosa col sinistro e ci vuole una bella parata di Provedel per evitare il gol doriano. Al 62esimo ancora Provedel in copertina: il portiere della Lazio si tuffa sulla sua sinistra e respinge in corner un tiro dalla distanza di Rincon. Al 90esimo altro intervento importante di Audero che nega il gol a Basic. Al 92esimo la Sampdoria pareggia con Gabbiadini si inserisce fra Patric e Marusic e batte Provedel.

Tabellino e pagelle

Sampdoria (4-1-4-1): Audero 6,5; Bereszynski 5, Murillo 5,5 (dal 73’ Ferrari 6), Colley 6, Augello 5; Vieira 5 (dal 69’ Villar 5,5); Verre 5 (dal 61’ Djuricic 6), Rincon 6,5, Sabiri 5,5, Leris 5,5 (dal 46’ Caputo 6); Quagliarella 6,5 (dal 70’ Gabbiadini 7). All.: Giampaolo 6

Lazio (4-3-3): Provedel 6,5; Lazzari 6, Patric 6, Romagnoli 6,5 (dall’82’ Gila s.v.), Marusic 5,5; Cataldi 6 (dal 73’ Marcos Antonio 6), Milinkovic-Savic 7,5, Luis Alberto 6 (dal 72’ Basic 5,5); Felipe Anderson 6,5 (dal 41’ Pedro 5,5), Immobile 7, Zaccagni 6 (dal 72’ Cancellieri 5,5). All.: Sarri 6

Marcatori: 92' Gabbiadini (S); 21’ Immobile (L)

Ammoniti: Zaccagni (L), Basic (L)

Arbitro: Aureliano

I top e flop biancocelesti

Milinkovic-Savic 7,5: Gigante. Regala un assist capolavoro di tacco a Immobile. Il più lucido dei biancocelesti.

Immobile 7: Due tiri in porta un gol e un palo. Letale.

Provedel 6,5: Altra partita di sicurezza per il portiere della Lazio che non può nulla sul gol di Gabbiadini.

Marusic 5,5: Pigro su Gabbiadini in occasione del pareggio ligure.