Salta un'altra panchina nel girone B di Eccellenza Lazio, crisi Atletico Pontinia

Si separano le strade di Andrea Bellamio e l'Atletico Pontinia, con il tecnico della squadra del girone B che ha rassegnato le dimissioni dopo l'ultima sconfitta esterna con il Gaeta, che ha fatto precipitare il Pontinia in zona playout. Contestualmente la società pontina ha respinto le dimissioni presentate dal direttore sportivo Walter Pelle, arrivate sempre dopo la sconfitta con il Gaeta.

Il comunicato dell'Atletico Pontinia

A seguito delle motivazioni che avevano spinto il mister Andrea Bellamio, a rassegnare le dimissioni dopo il derby perso con la Vis Sezze e non accettate dalla società, dopo la partita persa con il Gaeta le strade tra il club di Pontinia ed il tecnico si sono divise. La società ci tiene a ringraziarlo per l' elevata professionalità dimostrata, nella consapevolezza che nel calcio gli allenatori sono i primi a pagare quando le cose vanno per il verso auspicato anche quando le colpe non possono essere a loro imputati. Ad maiora mister.