Salta un'altra panchina in Serie D, il Tivoli esonera Pascucci

Salta un'altra panchina in Serie D per quanto riguarda le squadre laziali. Questa volta ad esserne vittima è Claudio Pascucci, che nella giornata di ieri è stato esonerato dal Tivoli a causa della cattiva posizione in classifica dei tiburtini, penultimi in classifica con nove punti in undici giornate.

Il comunicato del Tivoli

Per non essere arrivati i risultati sperati, al pari di una scossa emotiva percepita solo a tratti, di comune accordo e nel rispetto della cordialità, si è deciso insieme a Mister Pascucci per l’interruzione, in maniera consensuale, della collaborazione come guida tecnica della Prima Squadra. Gesto questo molto apprezzabile che a prescindere da come sono andate le cose, dimostra la buona fede e riconoscenza verso questi colori. Grazie Mister per l’impegno e attaccamento, ti auguriamo le migliori fortune sotto ogni aspetto.