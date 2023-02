Salisburgo-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League

Giovedì 16 febbraio alle ore 18:45 la Roma sarà impegnata nella sfida di andata degli spareggi di Europa League contro il Salisburgo alla Red Bull Arena. I giallorossi hanno terminato alle spalle del Real Betis il proprio girone, accedendo così ai sedicesimi di finale. Gli austriaci invece sono retrocessi dalla Champions League finendo terzi nel gruppo di Chelsea e Milan. Gara di ritorno in programma fra una settimana all’Olimpico.

Salisburgo-Roma, le ultime di formazione

Poco, pochissimo turnover per Mourinho che tiene a fare bella figura in Europa. In difesa confermati i titolarissimi Mancini, Smalling, Ibanez davanti a Rui Patricio. Sugli esterni verso la convocazione sia Spinazzola e Karsdorp, ma entrambi vanno verso la panchina insieme ad El Shaarawy con Zalewski e Celik titolari. Cristante e Matic a centrocampo. In attacco ancora Abraham sostenuto da Dybala e Pellegrini. Panchina per Belotti, Solbakken e Wijnaldum.

Il Salisburgo schiererà in avanti il suo giocatore più pericoloso, Sesko cinque reti e tre assist in campionato. A centrocampo Sucic, in difesa Pavlovic acquistato e poi scartato dalla Lazio dopo le visite mediche.

Salisburgo-Roma, le probabili formazioni

Salisburgo (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Bernardo, Pavlovic, Wober; Sucic, Seiwald, Kjaergaard, Adamu; Sesko, Okafor. All. Jaissle

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham. All.: Mourinho

Salisburgo-Roma, dove vedere la partita

La partita fra Salisburgo e Roma sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. I clienti Dazn potranno vedere la sfida di andata degli spareggi di Europa League scaricando l'app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a console PlayStation o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match fra capitolini e austriaci sarà visibile anche in streaming su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.

Gli abbonati Sky potranno seguire i ragazzi di Mourinho sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. Valida anche la visione grazie a SkyGo, su dispositivi mobili e pc e Now.