Salisburgo-Roma 1-0: Capaldo gela i giallorossi, all'Olimpico servirà la rimonta. Cronaca, commento e pagelle della partita di Europa League

La Roma perde per uno a zero in casa del Salisburgo l'andata dei sedicesimi di Europa League. I giallorossi dopo un brutto inizio domina la partita e crea diverse occasioni di gol con Abraham e Belotti fermati solo da due grandi interventi di Kohn. Nel momento di maggiore pressione e controllo della Roma, però il Salisburgo colpisce, sfruttando dell'ennesimo errore della sua partita di Matic che si perde Capaldo che batte Rui Patricio. La Roma non meritava la sconfitta, ma paga l'errore del serbo e quel pizzico di cattiveria che sarebbe servita per portare a casa una partita nettamente alla portata dei giallorossi. All'Olimpico fra una settimana Pellegrini e compagni dovranno ribaltare il risultato per accedere agli ottavi di finale. Da valutare le condizioni di Dybala uscito per infortunio all'intervallo.

Salisburgo-Roma, la cronaca

All’ottavo il primo intervento, semplice, di Rui Patricio su un tiro dalla distanza di Capaldo. Al 24esimo risposta giallorossa con Abraham, ma il colpo di testa dell’inglese è centrale. Al 26esim ancora Abraham che anticipa Pavlovic ma non trova la porta per poco. Al 43esima grande occasione per la Roma: Cristante lancia in profondità Abraham che salta Pavlovic e calcia in porta trovando la parata di Kohn. Al 56esimo tiro deviato di Capaldo che mette i brividi a Rui Patricio. Al 73esimo da azione di corner palo esterno di Cristante. All’81esimo Roma a centimetri dal gol: Smalling fa la torre per Belotti e il Gallo da zero metri trova il miracolo di Kohn che salva il Salisburgo aiutandosi con la traversa. All'88esimo il Salisburgo passa in vantaggio con Capaldo che brucia Matic e di testa mette in rete un cross di Pavlovic.

Tabellino e pagelle

Salisburgo (4-3-1-2): Kohn 7; Dedic 6, Solet 6, Pavlovic 6, Ulmer 6; Gourma-Douath 6,5, Capaldo 7, Seiwald 6,5; Sucic 5,5 (dall’83’ Gloukh s.v.); Okafor 6 (dall’83’ Koita s.v.), Fernando 5,5 (dal 60’ Adamu 6). All.: Jaissle 6,5

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6,5, Ibanez 6,5; Zalewski 5,5, Cristante 6,5, Matic 4, El Shaarawy 6; Pellegrini 6 (dal 74’ Wijnaldum 6), Dybala 5,5 (dal 46’ Celik 6); Abraham 6,5 (dal 74’ Belotti 6). All.: Mourinho 6,5

Marcatori: 88' Capaldo (S)

Ammoniti: Pavlovic (S), Koita (S), Gloukh (S); Ibanez (R)

Arbitro: Hidler (NED)

I top e flop giallorossi

Abraham 6,5: Vince il duello con Pavlovic. Gioca bene, crea occasioni ma trovo un ottimo riflesso di Kohn che gli nega il gol.

Dybala 5,5: Prova insufficiente dell’argentino. Pochi palloni puliti e mai pericoloso. Esce all’intervallo per un problema fisico.

Belotti 6: Entra bene in partita. Gli manca quel pizzico di cattiveria sottoporta ma trova comunque Kohn in grande spolvero.

Matic 4: Il peggiore dei giallorossi. Sbaglia tanti palloni, ne perde di più. Si perde Capaldo in occasione del gol austriaco.