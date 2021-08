Salernitana-Roma: dove vedere la partita in tv e in streaming

Domenica 29 agosto alle 20:45 la Roma sarà ospite della Salernitana per la seconda giornata della Serie A.

La squadra di Mourinho viene dalla vittoria nello spareggio per accedere ai gironi della Conference League e dai primi tre punti conquistati in campionato contro la Fiorentina. Per la partita dell’Arechi, lo Special One dovrà fare a meno di Zaniolo, espulso alla prima giornata.

Le ultime su Salernitana-Roma

La parola turnover non fa parte del vocabolario di Mourinho. Il tecnico portoghese, nell’ultima giornata prima della sosta per le nazionali, è deciso a cambiare il meno possibile il suo undici titolare. Ecco quindi che davanti a Rui Patricio, è confermata la linea a 4 delle prime uscite: Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina. A centrocampo ci saranno Cristante, in gol contro il Trabzonspor, e Veretout convocato per la prima volta nella Francia di Deschamps. Assente Zaniolo per squalifica, a Salerno partirà dal primo minuto Carles Perez. Lo spagnolo completerà la batteria dei trequartisti con Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan. Ballottaggio in attacco fra Shomurodov e Abraham, con l’uzbeko leggermente favorito.

Castori per la sua prima partita casalinga della stagione ha diversi dubbi di formazione. Il tecnico non ha ancora deciso se affronterà la Roma con le due punte Simy e Bonazzoli, o aggiungere un centrocampista in più, Capezzi, al posto dell’attaccante ex Crotone. Difesa a tre confermata e guidata dall’ex giallorosso Gyomber. Il difensore slovacco ha collezionato con la Roma, sei presenze nella stagione 2015/2016.

Le probabili formazioni:

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. Allenatore: Mourinho.

Salernitana (3-5-2): Belec; Gyomber, Bogdan, Jaroszynski; Kachridi, Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Simy, Bonazzoli. Allenatore: Castori.

Salernitana-Roma, dove vedere la partita:

Salernitana-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su Dazn. Gli abbonati potranno vedere la partita sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l’app e su tutti i televisori collegati sad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà visibile anche su pc e notebook collegandosi e abbonandosi a Dazn e sui tablet e smartphone scaricando l’applicazione.

