Salernitana-Roma: probabili formazioni e dove vedere la partita

Il cammino della Roma nella Serie A 2022/2023 parte dall'Arechi casa della Salernitana. I giallorossi di Mourinho infatti saranno impegnati a Salerno domenica 14 agosto alle 20:45 per la prima del nuovo campionato. Tanta attesa per il debutto ufficiale in maglia Roma per Paulo Dybala l'acquisto top del mercato giallorosso.

Salernitana-Roma, le ultime di formazione

Pochi dubbi per Mourinho in vista del debutto contro la Salernitana. Lo Special One manderà in campo dal primo minuto i 4 tenori Abraham in attacco sostenuto da Dybala e Zaniolo, più Pellegrini in mezzo al campo. A sostenere il capitano giallorosso in mediana ci sarà un altro volto nuovo del mercato, Matic in vantaggio su Cristante. Dalla panchina Wijnaldum non ancora pronto fisicamente. Il 3-4-2-1 di Mou sarà completato dal blocco difensivo della scorsa stagione con Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio. Sulle corsie esterne conferma per il titolarissimo Karsdorp mentre a sinistra l'unico vero dubbio di formazione: Zalewski o Spinazzola. Il polacco di Tivoli è leggermente favorito.

Nicola per la Salernitana vuole cancellare l'eliminazione dalla Coppa Italia. Il tecnico è pronto a dare una maglia da titolare al neo arrivato Antonio Candreva, romano ed ex Lazio. Nella difesa a 3 campana agiranno due ex giallorossi: Fazio e Gyomber. In attacco ci sarà Botheim con Bonazzoli.

Le probabili formazioni

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Pirola; Candreva, Coulibaly, Capezzi, Kastanos, Mazzocchi; Bonazzoli, Botheim. All.: Nicola.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Matic, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham. All.: Mourinho.

Salernitana-Roma, dove vederla

Salernitana-Roma sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per vedere la sfida dell'Arechi bisognerà collegarsi a Dazn tramite app sulla proprie smart tv oppure collegare il televisore ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita fra campani e capitolini sarà visibile tramite app (o sito) Dazn anche su pc, smartphone e tablet.