Salernitana-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Lunedì 29 gennaio la Roma scenderà in campo all’Arechi contro la Salernitana per la ventiduesima giornata di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla vittoria contro l’Hellas Verona e dall’impegno in amichevole in Arabia.

Salernitana-Roma, le ultime di formazione

Daniele De Rossi darà continuità con la difesa 4 con Karsdorp a destra e Kristensen a sinistra (infortunato Spinazzola e in attesa del nuovo terzino sinistro), in mezzo Llorente e Mancini al ritorno dalla squalifica. Come il numero 23 torna a disposizione Cristante, mentre squalificato sarà assente Paredes. Completeranno il centrocampo giallorosso Bove e Pellegrini. Torna a disposizione Aouar dopo la Coppa d'Africa. In attacco ci sarà Lukaku, sostenuto da El Shaarawy e Dybala recuperato. In porta scalpita Svilar per soffiare il posto a Rui Patricio, col portoghese che parte avanti nel ballottaggio. Dalla panchina Belotti in mezzo a tante voci di mercato.

Inzaghi affida la difesa ai due ex della partita Fazio e Gyomber, mentre guiderà le operazioni offensive Antonio Candreva (nel mirino della Lazio). Unica punta Simy anche se i campani sperano nel recupero di Dia.

Salernitana-Roma, le probabili formazioni

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Fazio, Gyomber, Bradaric; Basic, Maggiore, Martegani; Candreva, Tchaouna; Simy. All.: Inzaghi

Roma (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen; Cristante, Bove, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. All.: De Rossi

Salernitana-Roma, dove vedere la partita

La partita fra Salernitana e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli utenti potranno vedere il match collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.