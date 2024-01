Salernitana-Roma, le pagelle: Dybala sempre decisivo, Rui Patricio ancora insicuro

La Roma espugna Salerno grazie al secondo due a uno dell'era De Rossi. Vittoria conquistata con fatica per la Roma che gioca meglio nella rirpesa rispetto al primo tempo e che trova i tre punti grazie a Dybala e Pellegrini. Male ancora Rui Patricio poco sicuro e Kristensen.

Ecco le pagelle di RomaToday

Rui Patricio 5,5: Sul gol poche colpe, ma non trattiene un paio di palloni che potevano costare carissimi. Ancora insicuro e Svilar scalpita.

Karsdorp 6: Brutta partita dell'olandese ma alla prima sovrapposizione trova l'assist per il gol di Pellegrini e questo risulta decisivo.

Mancini 6: Duella alla vecchia maniera con Simy. Duello equilibrato.

Llorente 6: Non parte bene nel primo tempo, la sua prestazione sale di livello nella ripresa mettendo le toppe anche agli errori di Rui Patricio.

Kristensen 5: Non spinge e non commette grandi errori nella prima parte di gara. Poi però rimante piantato in area e non chiude su Kastanos che accorcia le distanze.

Cristante 6: Primo tempo pieno di errori, meglio nella ripresa. Da lui parte il secondo gol.

Bove 6: Solito guerriero in campo. Le prende e le dà.

Pellegrini 6,5: Nervoso e impreciso, mai nel vivo del gioco. Rischia grosso con un'entrata pericolosa. Poi trova lo spazio per siglare la rete della vittoria. (dall'88' Huijsen s.v.)

Dybala 7: Primo tempo da dimenticare. Nella ripresa sale in cattedra. Prima realizza il rigore che sblocca la partita, poi si inventa con un colpo di tacco geniale il passaggio per Karsdorp che poi serve l'assist a Pellegrini. Se si accende lui, si illumina la Roma. (dal 71' Aouar 5,5: Entra in campo ma non si vede mai).

El Shaarawy 5,5: Non riesce ad incidere mai. (dal 78' Zalewski 5,5: Entra per pochi minuti e sbaglia tutto il possibile. Leggero dietro e in avanti. Involuzione continua).

Lukaku 5,5: Non trova lo spazio per colpire. Chiuso dalla difesa avversaria perde, stranamente, diversi duelli fisici. Tecnicamente molto impreciso.

De Rossi 6: Brutta Roma nel primo tempo, meglio nel secondo. Più possesso, anche se a volte troppo sterile. Bisogna ancora lavorare molto.