Salernitana-Lazio: dove vedere la partita in tv e in streaming

Sabato 15 gennaio alle ore 18:00 la Lazio scenderà in campo allo stadio Arechi di Salerno contro la Salernitana per la 22esima giornata di Serie A. All'andata all'Olimpico la partita terminò 3-0. A Salerno i biancocelesti cercheranno di conquistare la prima vittoria del 2022. Qualche problema di formazione per Sarri per quanto riguarda il reparto difensivo.

Salernitana-Lazio, le ultime di formazione

Qualche problema di formazione per Sarri per quanto riguarda il pacchetto arretrato davanti a Strakosha. All'indisponibilità di Acerbi infortunato, si aggiunge quella di Hysaj. L'albanese proverà a recuperare in extremis ma è pronto Lazzari al suo posto. Completano la difesa Luiz Felipe e Radu, che ha superato Patric nelle gerarchie, e Marusic. A centrocampo non si toccano Cataldi e Milinkovic, mentre dopo la panchina di San Siro torna dal primo minuto Luis Alberto al posto di Basic. In attacco con Pedro e Immobile, chance per Zaccagni. Dalla panchina Felipe Anderson.

Per Colantuono sarà assente l'ex Roma Gyomber squalifica. A centrocampo insieme a Di Tacchio e Capezzi ci sarà Kastanos. In attacco agiranno Gondo-Djuric. Da valutare l'impiego di Ribery.

Salernitana-Lazio, le probabili formazioni

Salernitana (3-5-2): Belec; Delli Carri, Gagliolo, Veseli; Zortea, Capezzi, DI Tacchio, Kastanos, Ranieri; Djuric, Gondo. All.: Colantuono.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Radu, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Milinkovic-Savic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All.: Sarr.

Salernitana-Lazio, dove vederla

La partita fra Salernitana e Lazio sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati Dazn potranno vedere la partita ulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, o su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In alternativa la sfida dell'Arechi sarà visibile su pc, tablet e smartphone sempre tramite app Dazn.