Salernitana-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Sabato 25 novembre alle ore 15:00 la Lazio scenderà in campo all’Arechi contro la Salernitana per la tredicesima giornata di Serie A. I biancocelesti arrivano al match dallo zero a zero del derby e dal 10mo posto in classifica, campani ultimi in cerca di punti salvezza.

Salernitana-Lazio, le ultime di formazione

Maurizio Sarri non avrà a disposizione a Salerno Luis Alberto. Il Mago salterà la partita causa squalifica. Pronto a sostituirlo Kamada. Completano il centrocampo Guendouzi e Rovella avanti su Cataldi. Out per infortunio Vecino. Salterà la trasferta in Campania anche Casale vittima di una ricaduta fisica, conferma dunque per Patric con Romagnoli davanti a Provedel. Terzini agiranno Marusic e Lazzari. In attacco torna dal 1’ Castellanos, con Immobile salvaguardato per la sfida di Champions League contro il Celtic. Sicuro del posto Felipe Anderson, è recuperato Zaccagni ma è in ballottaggio con Pedro per completare il tridente.

Pippo Inzaghi perde il suo bomber Dia, mentre può recuperare l’ex Cabral. Torna titolare l’altro ex biancoceleste Antonio Candreva. In difesa l’ex Roma, Fazio.

Salernitana-Lazio, le probabili formazioni

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Kastanos; Ikwuemesi. All.: Inzaghi

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Rovella, Guendouzi, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro. All.: Sarri

Salernitana-Lazio, dove vedere la partita

La partita fra Salernitana e Lazio sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli utenti dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.