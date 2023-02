Salernitana-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Domenica 19 febbraio alle ore 15:00 la Lazio giocherà all?Arechi contro la Salernitana la partita valida per la 23esima giornata di Serie A. I biancocelesti arrivano alla sfida di Salerno a quota 39 punti, sesti a -2 dal posto Champions dopo la sconfitta contro l?Atalanta, i campani in lotta per non retrocedere hanno affidato la panchina a Sousa. All?andata la Salernitana sbancò l?Olimpico in rimonta per tre a uno.

Salernitana-Lazio, le ultime di formazione

Maurizio Sarri non avrà a disposizione Romagnoli infortunato e Zaccagni squalificato. In attacco scelte fatte con Pedro titolare insieme a Felipe Anderson e Ciro Immobile che ha ritrovato in Europa il gol perduto. In difesa sicuro del posto Casale, ballottaggio fra Patric e Gila, col primo, espulso in avvio gara di Conference League, in leggero vantaggio. Ritorna dal 1? Marusic, con Hysaj favorito su Lazzari. A centrocampo riprendono posto nell?undici titolare Cataldi e Luis Alberto a riposo contro il Cluj, con Milinkovic confermato. In porta c?è Provedel.

La prima di Sousa è piena di incertezza. Le sicurezze si chiamano a centrocampo Antonio Candreva ex dell?incontro e Piatek in attacco. In porta ballottaggio Sepe-Ochoa.

Salernitana-Lazio, le probabili formazioni

Salernitana (4-2-3-1): Ochoa; Sambia, Bronn, Daniluc, Bradaric; Nicolussi Caviglia, Coulibaly; Candreva, Bonazzoli, Vilhena; Piatek. All.: Sousa

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Patric, Marusic; Cataldi, Milinkovic, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri

Salernitana-Lazio, dove vedere la partita

La partita Salernitana-Lazio sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno vedere la sfida dell?Arechi scaricando l'app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a a console PlayStation o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match fra campani e capitolini sarà visibile anche in streaming su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.