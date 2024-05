Abuso, Violenza e Discriminazione nel Calcio: SFS accende i riflettori sul fenomeno

SFS, in collaborazione con Deloitte Legal, annuncia l'evento "SAFEGUARDING: Politiche e Principi Fondamentali per la Prevenzione e il Contrasto dei Fenomeni di Abuso, Violenza e Discriminazione nel Calcio", evento che si terrà mercoledì 29 maggio 2024, ore 9:30, presso la sede romana di Deloitte, ingresso Via Molise 11.

Lo Snack SFS di Roma, dedicato alla promozione di politiche e principi chiave per combattere gli abusi, la violenza e la discriminazione nel mondo del calcio, vedrà la partecipazione di illustri relatori e esperti del settore.

L'evento rappresenta un'importante occasione per discutere e condividere buone pratiche e strategie per rendere il calcio un ambiente più sicuro e inclusivo.

Gli interventi si concentreranno su come implementare linee guida efficaci, sviluppare modelli organizzativi solidi e adottare codici di condotta che possano prevenire e contrastare i fenomeni di abuso e discriminazione.

SFS, il Social Football Summit

SFS è un evento internazionale dedicato all'industria del calcio, con un focus particolare su innovazione e le evoluzioni del settore.

Fin dalla sua nascita nel 2018, SFS, acronimo di Social Football Summit si è affermato come il principale evento B2B internazionale in Italia per l'industria del calcio.

Una piattaforma essenziale per la condivisione di idee innovative, che fornisce formazione e facilita opportunità di networking tra professionisti, dirigenti e decision makers di vari settori, inclusi istituzioni, federazioni, leghe, club, marchi, media, aziende, startup e PMI.

IL PROGRAMMA DI SAFEGUARDING



Saluti Istituzionali

- Pierfilippo Capello, Deloitte Legal

- Gianfilippo Valentini, SFS



Primo Panel: Linee guida, modelli organizzativi e codici di condotta

- Silvia Salis, CONI

- Domenico Costantino, UNIBARI

- Francesco Pastorella, Rothschild Dynasty



Secondo Panel: Analisi e dati sui fenomeni attuali e le opportunità di cambiare “le regole del gioco”

- Vito Di Gioia, FIGC

- Valeria Logrillo, Deloitte Legal

- Andrea Catizone, Studio Catizone

- Paolo Mormando, FIGC



Modera

- Fortune Italia