Sabatini: "Defraudato dalla Juve, così ho perso uno scudetto quando ero alla Roma"

L'inchiesta Prisma che ha colpito la Juventus fa discutere e tremare il mondo del pallone, in particolar modo quello bianconero. Ad alzare la temperatura ci pensa Walter Sabatini che in un'intervista al Corriere dello Sport parla della Vecchia Signora, dello scudetto scucito ai giallorossi per via di illeciti e della "Roma noiosa" di oggi.

Sabatini e la Juve

"Mi sento defraudato. Mentre la Juve faceva quello che le viene contestato, io perdevo un campionato a Roma con 87 punti". Queste le parole dell'ex ds giallorosso che fa riferimento alla stagione 2016/2017. In quell'annata la Roma di Sabatini (che rescisse il contratto ad ottobre), arrivò seconda in campionato con 87 punti (record di punti della storia della Roma) a meno 4 dalla Juventus campione d'Italia. L'Inchiesta Prisma si riferisce però ai bilanci che partono dalla stagione 2018/2019.

Sabatini e Mourinho

Nell'intervista però Sabatini non parla soltanto di Juventus e del passato, ma si sofferma anche alla stagione attuale e alla Roma di Mourinho. Sulla formazione giallorossa di oggi l'ex ds ha detto: "È una squadra noiosa, gioca un calcio sparagnino, che non mi piace. Poi può vincere, perché Mourinho è un maestro nel vincere. Basta ricordare come hanno vinto contro la Salernitana l’anno scorso: quel punto a Roma sarebbe stato per noi il punto della salvezza, poi ottenuta all'ultima giornata".

Parole non banali di Sabatini che interviene a gamba tesa sulla Roma di Mourinho e sull'Inchiesta Prisma.