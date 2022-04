Saba risponde a Bertoldi, è pari tra Ostiamare e Latte Dolce

Stop interno per l'Ostiamare, che contro il Latte Dolce Sassari non va oltre un pareggio che rischia di allontanare ancora di più la zona playoff. Un primo tempo equilibrato, con l'occasione capitata da calcio d'angolo a Sabelli e la risposta dei sardi con Piga poco dopo che si chiudono in un nulla di fatto. Per vedere un gol bisogna attendere il 34', il portiere dei sassaresi Carboni esce in maniera scomposta di testa e abbatte Bertoldi, che realizza il rigore da lui stesso guadagnato. Sembra l'assaggio dei tre punti ma non è così, alla mezz'ora del secondo tempo il Latte Dolce pareggia con un tiro deviato di Saba, rischiando addirittura la beffa nel finale con Cabeccia, che per poco non regala i tre punti agli ospiti. L'Ostiamare resta così fuori dalla zona playoff, a due punti dall'Aprilia quinto.

OSTIAMARE – LATTE DOLCE SASSARI 1-1

OSTIAMARE: Trovato, Vagnoni, Lazzeri, Tirelli, Sbardella, Orchi, Bertoldi, Sabelli, Marcheggiani (16’st Cardillo, 22’st Pellacani), Lorusso, Compagnone (28’st Ippoliti). A disp.: Borrelli, Camara, Rossi, Sossai, Bianciardi, Franchi. All.: Mastrodonato.

LATTE DOLCE: Carboni, Pireddu, (Medico (14’st Di Marco), Gianni, Piga (140st Bartulovic), Cabeccia, Palmas, Saba, Grassi (37’st Nurra), Marcangeli, Cannas. A disp.: Carta, Cassini, Bilea, Salvaterra, Fusco. All.: Giorico.

ARBITRO: Andrea Valentini di La Spezia.

MARCATORI:34’pt Bertoldi (rig., OM), 27’st Saba (LD).