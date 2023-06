Il Gladiatore tifa Lazio: Russel Crowe accende il derby

Nella Capitale ogni momento è buono per accendere il Derby. Che sia in campo o fuori, la stracittadina è tema caldo per romanisti e laziali. Nell’estate 2023 ad accendere la sfida fra Roma e Lazio ci ha pensato grande attore Russel Crowe, il celebre Gladiatore di Scott, svelando la sua fede calcistica.

Crowe e la Capitale

Russel Crowe grande attore Premio Oscar è da sempre innamorato dell’Italia e di Roma e non ha mai nascosto la sua passione per il calcio e in più occasioni si è visto indossare la sciarpa della Roma o posare con la maglia giallorossa o biancoceleste. Il suo legame con la Città Eterna è fortemente legato al film il Gladiatore. Innamorato di Roma, Crowe gira spesso per la Capitale e nel 2022 ha ricevuto direttamente dal sindaco Gualtieri l'onorificenza di Ambasciatore di Roma nel mondo.

Russel Crowe tifa Lazio

Le tifoserie di Roma e Lazio si sono sempre divise il tifo del celebre “Gladiatore” ma durante il programma di Rai 1 “Oggi è un altro giorno”, è stato lo stesso attore a svelare la sua fede calcistica. Queste le sue parole: “Amo l’Italia e amo il privilegio di avere il rapporto che ho con i romani. Mi trattano tutti come se fossi un loro zio o parente, è tutto molto bello e piacevole. Ovunque vada hanno sempre voglia di parlare, continuano a parlarmi pure i tifosi della Roma anche se sanno che io tifo la Lazio”.

I social

L’affermazione di Russel Crowe ha scatenato l’inferno nei social. La Lazio sui suoi canali ha subito ripreso il messaggio dell’attore scatenando i tifosi biancocelesti. “Grande”, “Uno di noi”, “Hai buon gusto”, “Cosa aspetta la società ad invitarlo ad una partita?”, “Ha studiato la storia di Roma”, “A chi Russel e a chi Damiano (dei Maneskin, ndr)”.

Il derby sul tifo di Russel Crowe va dunque alla Lazio.