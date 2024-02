Svilar titolare, Rui Patricio in panchina. La Roma si libera dalla morsa portoghese

Daniele De Rossi ha chiuso l’era portoghese a Trigoria. Infatti dopo l’addio di Tiago Pinto e l’esonero di Mourinho da parte dei Friedkin, DDR ha relegato in panchina Rui Patricio (ultimo portoghese e uomo della scuderia Mendes) favorendo l’ascesa di Svilar fra i pali. Una vera e propria epurazione.

Svilar nuovo portiere titolare della Roma

Come avevamo annunciato, De Rossi stava già da qualche settimana valutando il cambio di titolarità fra i pali e nel post Frosinone è arrivata la conferma. DDR ha infatti annunciato di voler dare continuità a Svilar e che sarà lui il portiere titolare della Roma. Una svolta apprezzata dalla piazza che da tempo chiedeva il cambio con il club che ha celebrato la paratona di Svilar su Soulè sui social. Ecco allora che il classe ’99 ha la sua grande occasione dopo le poche presenze raccolte nell’esperienza Mou.

Addio Rui Patricio

Rui Patricio scivola in panchina. Il portiere portoghese classe 1988 è finito spesso e volentieri al centro delle critiche. Pochissime parate decisive in questo triennio, si ricordano solo gli interventi importanti nella finale di Conference League, e poco altro. In questa stagione gli errori di Rui Patricio sono risultati ancora più evidenti vedi Hellas Verona o più recentemente contro l’Inter (anche se restano dubbi sulla regolarità del gol nerazzurro). Ma più in generale il portiere lusitano non ha mai dato sicurezza nelle uscite quanto nelle parate, con ogni tiro subito che diventava potenzialmente un gol subito. Questo avvicendamento fra i pali sarà l’epilogo dell’avventura giallorossa di Rui Patricio che a giugno alla scadenza del contratto dirà addio alla Roma.

Epurazione portoghese

Rui Patricio è soltanto l’ultimo portoghese in ordine di tempo che lascerà Trigoria e con lui la Roma saluta anche il potente procuratore lusitano Mendes. Nella scuderia di uno degli agenti più potenti del panorama calcistico faceva parte Mourinho esonerato dalla società delusa dalla proposta offerta dallo Special One e dei suoi atteggiamenti, e ancora prima Sergio Oliveira non riscattato dopo la vittoria della Conference League. Addio, come per Rui Patricio, sarà anche a Renato Sanches vero flop della campagna di mercato romanista dell’ultima estate. Portoghese non affiliato a Mendes, è Tiago Pinto che prima di ricevere il ben servito dalla società ha preferito dimettersi non prima però di concludere il mercato invernale. Così a Trigoria si chiude l’era dei portoghesi.