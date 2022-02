Ruggiero decide la sfida tra Civitavecchia e Aranova

Serve una rimonta importante per i tre punti del Civitavecchia, che passa in casa contro l'Aranova in una partita molto complicata e ricca di colpi di scena. Succede quasi tutto nel finale di primo tempo, prima con un tiro di Di Mario al 36' che colpisce il palo e poi entra e poi con il pareggio di Pippi praticamente allo scadere grazie al rigore realizzato per fallo di Cupperi su Ruggiero. I padroni di casa tornano in campo più determinati nel secondo tempo e ne è una conseguenza le occasioni di Bersaglia e Caforio. Per vincere il match però serve il guizzo di Ruggiero, che al 21' salta due avversari e regala la vittoria ai padroni di casa, che salgono a 36 punti in classifica al quarto posto nel girone A.

18a Giornata Eccellenza Laziale girone A

Civitavecchia Calcio 1920 2 vs Aranova 1

Marcatori: 36’pt Di Mario, 49’pt Pippi rig. e 21’st Ruggiero

Arbitro sig. Zmmarchi di Cesena

Ammonizioni Pippi, La Ruffa, Cupperi, Tollardo e Castagnari

Espulsione 26’st Demofonti dalla panchina

CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 D’ANGELO CAFORIO MANCINI LA ROSA SERPIERI FATARELLA LUCIANI GAGLIARDI PANICO (30’pt Bersaglia poi dal 35’pt Istrate) RUGGIERO PIPPI Panchina SCACCIA DEIANA FABBRI ORLANDI LUCHETTI CASTALDO CRISCOLI Allenatore M. Castagnari

ARANOVA ZONFRILLI LA RUFFA CUPPERI (42’st Rodofili)LA ROSA PROIETTI TOLLARDO TAGLIONI (24’pt Cimaglia) FERAZZOLI DI MARIO FAGIOLI (11’st Paruzza) DEMOFONTI (25’st Monteforte) Panchina ALESSANDRINI DI BATTISTA GIORDANO MARI MONTEFORTE PARUZZA RODOFILI ROSSI CIMAGLIA Allenatore Di Giovanni