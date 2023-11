Fiano Romano, Ruggiero Ammassari: "La doppietta su rigore è una rarità. Qui piazza importante e ambiziosa"

La decima giornata del Girone B del campionato Promozione ha visto il Fiano Romano battere in casa per due a uno il Settebagni. Un match da piani alti della classifica, con la squadra del presidente Loreti che si è imposta grazie alla doppietta di Ruggiero Ammassari. Queste le parole dell’attaccante classe 1992 rilasciate a RomaToday che lo ha eletto miglior giocatore dell’ultimo turno.

“È stata una partita complicata, contro una squadra ostica” – esordisce Ammassari – “Non è stato semplice, siamo passati in svantaggio ma poi abbiamo ribaltato il risultato. In casa nostra dovevamo vincere e l’abbiamo fatto”.

La seconda punta ha siglato la sua doppietta su calcio di rigore mostrando tanta freddezza dagli undici metri: “Il primo in questi anni ho imparato a batterlo (ride, ndr), il secondo è sempre più complicato ed è una rarità. Non è facile nemmeno per un arbitro in queste categorie si assumersi la responsabilità di assegnare un doppio rigore. Comunque è andata bene e i miei compagni sanno che possono contare su di me”. La vittoria ha proiettato il Fiano Romano a -1 dalla vetta della classifica: “Non c’è una squadra che si iscrive al campionato per non provare al vincerlo. Noi non ci nascondiamo, vogliamo fare un campionato ambizioso, fare più punti possibili senza perderne altri per strada come abbiamo fatto in questo avvio e poi tireremo le somme a fine stagione”. A livello personale invece: “Non guardo più alla gioia personale in maniera precisa. Voglio dare sempre il massimo e aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi fra cui quello di tornare in alto”.

Nella prossima giornata Ammassari e compagni sfideranno il Valle del Peschiera: “Ci stiamo preparando per evitare sorprese. Sarà una trasferta difficile su un campo complicato contro una squadra valida. Rispetto per chiunque ma siamo chiamati a vincere”.

Il classe 1992 è arrivato al Fiano Romano in estate dopo l’esperienza alla Romulea: “Ho lasciato la mia squadra del cuore, felice di aver regalato con i miei ex compagni alla società il salto di categoria anche senza alzare un trofeo, l’anno scorso abbiamo perso contro l’Aranova che era indubbiamente molto più forte e in Coppa si vede che la Lodigiani ha fatto meglio. Cercavo nuovi stimoli e la proposta del Fiano Romano era migliore. Inoltre questa è una piazza importante che ho conosciuto da avversario perdendo lo spareggio per l’Eccellenza”.

Infine Ammassari ci svela i suoi diversi idoli calcistici: “Difficile sceglierne uno. Sono ancora deciso fra Francesco Totti e Maradona, ma anche fra Ronaldo quello vero il Fenomeno e Messi”.