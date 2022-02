Romulo: “La Lazio mi è rimasta nel cuore, tornare è un mio obiettivo”

“Il mondo nasce a Roma e il mio obiettivo è tornare alla Lazio”. Parole di Romulo, calciatore brasiliano naturalizzato italiano, classe 1987, attualmente in forza al Cruzeiro una delle formazioni più importanti del Brasile. A Roma, Romulo ha vissuto soltanto pochi mesi ma tanto è bastato per entrare nel cuore dei tifosi e innamorarsi del club biancoceleste e della Capitale. Con la maglia della Lazio, dal gennaio 2019 fino al termine della stagione, Romulo ha collezionato 13 presenze e ha vinto la Coppa Italia 2018/2019. Romulo sogna di tornare alla Lazio, da giocatore o da allenatore, non fa differenza.

Come stai? Come va l’avventura al Cruzeiro?

Sto benissimo in Brasile, qui il calcio si vive intensamente. Al Cruzerio va bene, è una delle squadre più importanti del Brasile con quasi 10 milioni di tifosi.

Ruolo?

Centrocampista ma all’occorrenza terzino.

Possiamo dirlo che il ritiro non è in programma?

Assolutamente. Ho ancora voglia di giocare e fisicamente sto benissimo. Pensa che l’anno scorso sono stato il giocatore con più metri percorsi in campionato. Voglio giocare a questi livelli almeno altri 3-4 anni.

Magari alla Lazio…

Tornare alla Lazio è un mio obiettivo.

Da calciatore o allenatore?

(Ride, ndr) Fisicamente sono pronto, ma se da calciatore non sarà possibile mi piacerebbe tornare da allenatore magari iniziando dalla Primavera per poi passare alla prima squadra

Dici così perché nonostante tu giochi ancora hai già il patentino da allenatore…

Si ho il patentino Uefa. Non ho voluto fare come tanti miei colleghi che smettono di giocare e poi fanno i corsi. Io studio, mi preparo già da adesso. Poi il fatto di aver giocato in Europa e in Sudamerica ti dà qualcosa in più, capisci più dinamiche.

Ovvero?

In Italia ad esempio impari tanto la tattica e la marcatura a zona mentre in Brasile capisci meglio la marcatura a uomo e le giocate per far si che le punte possano fare l’uno contro uno. Dinamiche diverse che però puoi mischiare per avere qualcosa in più.

A proposito di dinamiche diverse la Lazio è passata da Inzaghi a Sarri. Cosa ne pensi?

Sono due allenatori completamente diversi. Inzaghi, che mi piace tanto, usa il 3-5-2 quindi difesa a tre, classico lavoro degli attaccanti uno incontro e uno in profondità. Con questo modulo ha vinto trofei importanti nonostante non avesse un rosa come quella di Napoli, Inter, Juve, Milan. Certamente aveva campioni come Immobile e Milinkovic-Savic ma si vedeva molto il suo ottimo lavoro. Il suo modo di allenare è più facile da imparare per i calciatori. Con Sarri è tutto diverso. Gioca con la difesa a 4, a zona e quindi i movimenti sono coordinati, codificati e devi stare attento perché è difficile. Non so se il suo metodo è più o meno efficace rispetto a quello di Inzaghi, però è il suo gioco è bello da vedere. Linea altissima, si guarda sempre verso la palla, tanto possesso palla. Mi piace.

La Lazio è ottava in classifica te l’aspettavi?

Sarri è un ottimo allenatore, la rosa è forte sono stupito di questa posizione. Mi aspettavo una Lazio in lotta per la zona Champions. Mi auguro che Sarri porti il suo bel gioco e bei risultati a questa squadra che ho nel cuore.

Obiettivo da centrare a questo punto della stagione?

La Lazio deve assolutamente andare in Europa. Questa società deve lottare per l’Europa come minimo. Spero che tutti uniti possano raggiungere l’obiettivo.

Come valuti il mercato invernale?

Non saprei se si è mossa così bene. Mi aspettavo un mercato più mirato perché la rosa potesse migliorare. Proprio come è successo con me quando abbiamo vinto la Coppa Italia e fatto bene in campionato.

Tu arrivasti alla Lazio nel mercato invernale 2019 e sei stato biancoceleste per pochi mesi. Nonostante questo sei amato dal popolo laziale, come te lo spieghi?

È vero e devo ringraziare tutti perché la Lazio mi è rimasta nel cuore dall’Olimpico, ai tifosi, a Formello. Ho trascorso mesi che non dimenticherò mai. Penso che i tifosi abbiano apprezzato il fatto che insieme abbiamo vinto un trofeo, che correvo tutte le partite come un matto e che ho sempre dato tutto per la maglia.

Tu hai giocato tanti derby, ma in cosa è diverso quello di Roma?

Il derby della capitale è diverso, per tante ragioni. La prima è per le dimensioni delle squadre. Sono due squadre storiche e Roma è una delle città più antiche del mondo. Lazio e Roma sono due squadre che hanno un peso enorme in Italia ma anche fuori. Poi ci sono due tifoserie pazzesche che amano le due squadre. Durante la settimana del derby si parla solo di quello. Poi se magari una delle due sta più in basso in classifica e vince, si festeggia come la vittoria di uno scudetto. È bello.

Il ricordo più bello con la Lazio?

A sorpresa ti dico che non è stata la finale di Coppa Italia (vinta, ndr) contro l’Atalanta, ma la semifinale contro il Milan. A San Siro in uno stadio pieno di milanisti abbiamo giocato una partita perfetta. Abbiamo fatto l’1 a 0 con un contropiede devastante finalizzato da Tucu (Correa, ndr) che di esterno mette la palla in rete e poi non abbiamo sofferto ma abbiamo continuato a giocare senza concedere nulla. Una partita che rimarrà nella storia.

Com' è stato vivere a Roma?

Roma è meravigliosa, ovunque guardi vedi una storia e ti immagini cosa è successo in passato. È la città più affascinate del mondo, il mondo nasce a Roma. Quando poi vedi il Colosseo, il centro storico, vedi cose uniche. Si è un po' caotica ma la gente è simpatica e si mangia bene.

Piatto preferito?

Non scherziamo non posso scegliere. Carbonara, cacio e pepe, amatriciana tutti.

In chiusura capitolo Nazionale. Cosa pensi delle parole di Legrottaglie su Luiz Felipe e Joao Pedro?

Non sono d’accordo con Legrottaglie. Se loro sono stati convocati hanno la cittadinanza italiana e quindi hanno il sangue italiano. Luiz Felipe è uno dei difensori più forti al mondo e lo vuole anche la Nazionale brasiliana che è piena di campioni Thiago Silva, Marquinos, Eder Militao per citarne alcuni. L’italia in questo momento ne ha pochi e Bonucci e Chiellini hanno una certa età. L’Italia ha bisogno di difensore forti e Luiz Felipe può essere il difensore della Nazionale per i prossimi 10 anni. Per Joao Pedro è come se fosse un premio. È umile semplice e ha sempre lavorato e segnato tanto.

Ultima, andiamo ai Mondiali?

Ci dobbiamo qualificare, abbiamo già saltato l’ultimo mondiale. La Nazionale ha l’obbligo di qualificarsi. L’Italia è una delle Nazionali più forti al mondo e non può rimanere fuori da una competizione cosi importate.