Romulea-Zena 1-2: Colpaccio del Grifone

Squadra in casa A.L.M. Romulea

Con il risultato di due a uno, lo Zena Montecelio ha battuto la Romulea al Campo Roma, casa della fomrazione di San Giovanni. La partita era valida per il recupero della 15esima giornata del Girone B.

La partita

La partita è molto combatutta con tante occasioni da rete. I padroni di casa spingono ma in vantaggio va lo Zena con Flavio Perrone che fa chiudere agli ospiti in vantaggio il primo tempo. Nella ripresa arriva il raddoppio del Grifone targato Petrangeli servito da un perfetto assist di Marco Grassi. Nel finale la Romulea accorcia le distanze ma lo Zena resiste e il risultato non cambia.

La classifica

Con questo risultato la Romulea scivola al quinto posto con 25 punti, il colpo grosso dello Zena proietta il Grifone a 19 punti.