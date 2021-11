Romulea vittoria e primo posto solitario

La Romulea vince in rimonta contro il Guidonia per 2 a 1 e conquista la vetta della classifica del Girone B del campionato Promozione.

La partita

La partita fra Guidonia e Romulea è un vero e proprio testacoda, coi padroni di casa che cercano punti salvezza per abbandonare l'ultimo posto in classifica. Al Comunale la partita si mette bene per il Guidonia che chiude il primo tempo in vantaggio con il numero 10 Achilli che sblocca il match al 33esismo. Nella ripresa però gli ospiti mettono in campo tutta la loro qualità tecnica e ribaltano il risultato. Al 49esimo Iacobucci pareggia i conti ma il gol vittoria arriva allo scadere. Al 95esimo, allo scadere Ammassari trova il gol della vittoria per la Romulea.

La classifica

Questo risultato regala il primo posto solitario alla Romulea che sale a quota 17 punti. Il Guidonia resta ultimo in classifica a quota 4.