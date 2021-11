La Romulea continua a vincere

Squadra in casa

Squadra in casa Setteville Caserosse

La Romulea in trasferta vince per due a uno in casa del Setteville.

La partita

Il Setteville perde in casa contro la Romulea. Per i padroni di casa a segno va il solito Opre, ma il gol del bomber del Setteville non basta ad evitare la sconfitta contro la Romulea. Ammassari e Bayslach trascinano infatti gli ospiti alla vittoria.

La classifica

La Romulea vince ancora e vola al secondo posto in classifica nel Girone B a quota 11 punti. Il Setteville alla seconda sconfitta consecutiva scivola al 12esimo posto della classifica a quota sei punti.