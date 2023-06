La Romulea spera nel ripescaggio in Eccellenza: l'annuncio

Grandi annunci in via Farsalo. In casa Romulea dopo l'annuncio del nuovo allenatore, Gianluca Cervara, lo scorso anno vice di Cafarelli arrivano notizie pure sul prossimo campionato in cui giocheranno gli amaranto oro.

La società di San Giovanni, forte del secondo posto in campionato nel Girone A con il miglior punteggio di tutte le seconde del campionato Promozione e la finale persa di Coppa Italia, ha infatti annunciato che farà domanda per il ripescaggio in Eccellenza.

Questo l'annucnio del club: "La Romulea desidera inoltre comunicare che all’apertura della finestra per le iscrizioni delle squadre, in virtù del primo posto in graduatoria, effettuerà domanda di ripescaggio per la categoria Eccellenza regionale".