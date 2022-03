Romulea-Setteville 6-0: tutto facile per i ragazzi di De Luca

Travolgente la Romulea che nella ventunesima giornata del Girone B supera per sei a zero il Setteville Caserosse.

La partita

Non c'è storia fra Romulea e Setteville. I padroni di casa sbloccano la partita dopo appena sette minuti con il classe '99 Sperandio che lascia partire un gran tiro dai 20 metri. Al 28esimo arriva il raddoppio firmato da Pomponi. Il calciatore prima si libera di un avversario con un sombrero e poi da dentro l'area al volo trafigge il portiere mettendo il pallone all'angolino. Il tris arriva al minuto 39 con un diagonale perfetto da fuori area di Lodi. Alla fine del primo tempo, al 42esimo, arriva il poker di Mastromattei che batte il portiere in uscita. La Romulea non si ferma e al 54esimo cala la manita con Colantoni, più lesto di tutti a ribadire in rete un pallone su cross da una punizione laterale. Il gol del 6 a 0 porta la firma di Potenza con un facile tap-in al 65esimo.

La classifica

Con questa larga vittoria la Romulea sale a quinto posto del Girone con 35 punti. Setteville sempre più ultimo con 10 punti.